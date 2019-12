Philippe Gilbert en Sanne Cant delen zelfde plaats in uitslag Sportgala

Bij de genomineerden voor Sportman van het Jaar viel op dat het alle drie wielrenners zijn. Er zijn ook nog anderen uit de wiersport die reden hebben om tevreden te zijn. Zij kennen hun resultaat wel al. Zo scoren Philippe Gilbert en Sanne Cant goed.

Tijdens het Sportgala in Schelle worden zaterdagavond de Sportman en Sportvrouw van het Jaar aangeduid. Met uitzondering van de top drie is de volledige uitslag al bekendgemaakt. Philippe Gilbert is de vierde beste mannelijke wielrenner en eindigt in totaal op een zesde plaats, met 285 punten.

OOK DE GENDT EN TEUNS IN TOP TWINTIG

Thomas De Gendt is met 58 punten 14de in de einduitslag. Dylan Teuns wist ook nog net een stek in de top twintig te bemachtigen. Vijf posities verderop vinden we Greg Van Avermaet en Eli Iserbyt op een respectievelijke 25ste en 26ste plaats.

Bij de vrouwen is Sanne Cant als wereldkampioen veldrijden de beste wielrenster. Net als bij Gilbert werd het een zesde plek voor haar. Cant kreeg 130 punten achter haar naam. Ook Jolien D'hoore is nog in de top twintig te vinden op een 17de plaats.