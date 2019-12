Remco Evenepoel schiet de hoofdprijs af op Sportgala

Liefst drie wielrenners waren genomineerd voor Sportman van het Jaar: Victor Campenaerts, Remco Evenepoel en Wout van Aert. Het was Evenepoel die de felbegeerde trofee in ontvangst mocht nemen. Sportvrouw van het Jaar werd gymnaste Nina Derwael.

Evenepoel had eerder al de Kristallen Fiets gewonnen, terwijl Wout van Aert verkozen werd tot Flandrien. Campenaerts kon dan weer zijn werelduurrecord voorleggen als straffe prestatie. Toch viel ook deze keer opnieuw Evenepoel in de prijzen: hij is na één jaar in het profwielrennen al Sportman van het Jaar.

Bij de vrouwen kwamen vooral Nina Derwael en Emma Meesseman in aanmerking. Derwael verlengde haar wereldtitel op de brug met ongelijke leggers, terwijl basketbalspeelster Meesseman de Washington Mystics naar de WNBA-titel leidde. Ook Nafi Thiam was nog genomineerd. Derwael werd voor het tweede jaar op rij verkozen tot Sportvrouw van het Jaar.