Sanne Cant boekt eerste seizoensoverwinning in Sint-Niklaas voor Aniek van Alphen ondanks valpartij in de slotronde

Zondag is er de Wereldbeker-cross in Namen en de Nederlandse toppers Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado, Yara Kastelijn en Lucinda Brand gaven dus forfait voor de Waaslandcross in Sint-Niklaas. Wereldkampioene Sanne Cant, Laura Verdonschot en Ellen Van Loy waren de favorieten.

De Waaslandcross bij de vrouwen leek dus een Belgisch onderonsje te worden, maar dat viel al bij al mee. De Hongaarse kampioene Kata Blanka Vas begon ondanks een kleine schuiver uitstekend en kreeg Sanne Cant mee in het wiel. De wereldkampioene nam vervolgens bijzonder fors over en het was enkel Blanka Vas die makkelijk volgde. Even later kwam Aniek van Alphen voorin terug aansluiten. Laura Verdonschot kwam ten val in de zandbak en moest de achtervolging even staken.

In de tweede ronde zette Sanne Cant de Hongaarse en de Nederlandse opnieuw fel onder druk. Blanka Vas maakte enkele kleine technische foutjes en moest een tiental seconden prijs geven. Aniek van Alphen beet zich vast in het wiel en het lukte Cant niet om haar eruit te rijden. In de achtergrond sloop Blanka Vas opnieuw meter per meter dichter.

Van Alphen onderuit, Cant doet haar even later na

Net voorbij half cross schoof Aniek van Alphen weg. Sanne Cant maakte van dat foutje gebruik en zette Aniek van Alphen op 10 seconden. Intussen was Laura Verdonschot bij Kat Blanka Vas gekomen op de derde positie. In de slotronde kwam Aniek van Alphen steeds dichter en Sanne Cant ging in de fout. De Nederlandse kwam terug en zette Sanne Cant zelfs stevig onder druk.

Cant moest alles geven om het tempo aan te kunnen, maar kon toch tot in de laatste rechte lijn in het wiel van van Alphen blijven. Cant won uiteindelijk makkelijk in de sprint en volgde zichzelf op. Aniek van Alphen eindigde als tweede en Kat Blanka Vas als derde.