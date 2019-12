Sanne Cant na eerste seizoensoverwinning: "Het doet heel veel deugd, ik hoop dat ik vertrokken ben"

In Sint-Niklaas boekte Sanne Cant haar eerste seizoensoverwinning. De wereldkampioene won na een leuke strijd met de Nederlandse Aniek van Alphen.

Sanne Cant was na afloop uiteraard heel tevreden: "Het doet heel veel deugd, ik hoop dat ik nu eindelijk vertrokken ben", vertelde ze. "Het was echt geen makkelijke cross om het verschil te maken want er zaten heel veel rechte stukken in. Ik reed ook heel veel alleen en met de felle wind was het niet makkelijk."

In de slotfase ging Cant tegen de grond: "Ik had wat schrik gekregen van die strook nadat ik enkele andere dames daar tegen de grond zag gaan. Ik hoopte dan nadien om aan de waterstrook op kop te zitten, maar dat lukte niet. Uiteindelijk wist ik dat ik mijn sterke sprint nog had en gelukkig was dat voldoende."