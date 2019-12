Van Avermaet één van de drijvende krachten achter de trainingsbike Flandrien I

Naast zich te focussen op zijn eigen sportieve prestaties, is Greg Van Avermaet ook bezig om iets te doen voor beginnende fietsers en andere wielerfanaten. Samen met Fitnessking stelt hij immers de -Flandrien I, een trainingsbike, voor. Het toestel is nu door iedereen te verkrijgen.

Van Avermaet is een samenwerking aangegaan met Fitnessking, een in België gekende fitnesswinkel, om uiteindelijk tot het huidige resultaat te komen. Samen lanceren ze de trainingsbike Flandrien I. Deze stabiele spinningfiets is overigens compatibel met Zwift, de populaire virtuele trainingsapp.

FIETSNAAM VERWIJST NAAR PRESTATIES VAN AVERMAET

Fitnessking wilde graag met Van Avermaet samenwerken vanwege zijn aanvallende manier van koersen. Door het feit dat die laatste al zes keer verkozen werd tot Flandrien, lag ook de naam van de ontwikkelde fiets voor de hand.

De toonzaal van het bedrijf is gevestigd in Grembergen bij Dendermonde. Vanaf februari 2020 zal de Flandrien I verkrijgbaar zijn in de hele Benelux.