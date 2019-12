Waaslandcross: Aaron Dockx boekt 16e overwinning bij de nieuwelingen, Fransman volgt zichzelf op bij de junioren

In afwachting van Mathieu van der Poel, Sanne Cant en co. werd er ook bij de jeugd al stevig gecrosst. Aaron Dockx boekt zijn 16e zege van het seizoen.

Bij de Eerstejaars nieuwelingen ging de overwinning naar Mike Uytterhoeven, hij won voor Viktor Vandenberghe en Willem Janssens. Bij de Tweedejaars nieuwelingen stond er opnieuw geen maat op Aaron Dockx. De Belgische kampioen boekte zijn 16e zege van het seizoen en won voor Niels Ceulemans en de Duitser Silas Kuschla. Bij de junioren volgde de Fransman Florian Richard Andrade zichzelf op. Hij boekte ook in 2018 zijn enige seizoensoverwinning in Sint-Niklaas. Hij versloeg Twan van der Drift en de Deen Gustav Wang. Lars Van Den Broeck was de eerste Belg op een zesde plaats.