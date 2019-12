Al zeker één Franse cross kandidaat voor Wereldbeker veldrijden

In totaal komen 31 wedstrijden in aanmerking om volgend seizoen deel uit te maken van een hervormde Wereldbeker. Het zou niet onverwacht zijn als de veldrijders voor dat klassement ook richting Frankrijk trekken. Besançon hoort immers bij die kandidaten.

Na het wegvallen van het Zwitserse Bern zijn er nu nog meer buitenlandse crossen vereist die tot op heden nog niet tot de Wereldbeker behoren. Besançon is één van de kandidaten om een Wereldbekermanche te organiseren. Het is een stad in het oosten van Frankrijk, tegen de grens met Zwitserland.

In het verleden werden daar al vaker veldritten georganiseerd en zeker het Frans kampioenschap gaat er doorgaans steevast voor. Dat werd dan in januari afgewerkt en dan kunnen het daar ook zeker felle weersomstandigheden zijn. Het is uitkijken welke plaats het krijgt op de kalender, indien Flanders Classics de kandidaatstelling van Besançon goedkeurt.