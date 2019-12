Dirk Demol geeft meer uitleg over zijn laatste jaar bij Katusha: "Het was daar niet het enige probleem"

Dirk Demol zal volgend wielerjaar ploegleider zijn bij Israel Cycling Academy. Hij verlaat Katusha, waar het volgens Demol niet meer zo goed liep het voorbije wielerseizoen.

Israel Cycling Academy kiest volgend seizoen voor ervaren mannen zoals Greipel, maar ook voor jonge talenten zoals Politt. Demol gelooft in het project. Iets wat hij het voorbije seizoen minder had bij Katusha.

“Er was een onzekere toekomst bij Katusha en je zag dat iedereen er mee bezig was. Het was echter niet het enige probleem. We hadden enkele goede renners, maar ze konden de ploeg niet dragen. Ik weet niet wat de reden was. Het was een moeilijk seizoen”, aldus Demol bij Cyclingnews.

Nils Politt

Nils Politt reed vorig seizoen voor Katusha, dus Demol kent hem goed. Hij gelooft in zijn Duitse poulain. “Politt reed vorig jaar zeer sterk in de klassiekers. Hij werd vijfde in de Ronde van Vlaanderen en tweede in Parijs-Roubaix. Nils is getalenteerd en het is leuk om samen te werken met iemand met zo’n potentieel.