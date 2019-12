Dokters zetten licht definitief op groen voor comeback Van Aert: "Ik wil de cross gebruiken om beter te worden"

Het gaat er nu ook effectief van komen: het veldritlandschap maakt zich op om Wout van Aert binnenkort te herverwelkomen. Zoals het voorzien was, zal hij op 27 december zijn comeback maken in Loenhout. Dat is nu helemaal zeker.

Enkele weken geleden kwam Jumbo-Visma met het nieuws naar buiten dat Wout van Aert wellicht in Loenhout zijn eerste cross van het seizoen zou rijden. Dat zou zijn comeback worden na zijn zware valpartij in de Ronde van Frankrijk. Er was wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden.

De medische staf van het team moest in aanloop naar die cross immers het licht op groen zetten. Dat is nu ook gebeurd. Na de definitieve goedkeuring van de dokters mogen ze er in Loenhout helemaal zeker van zijn dat Van Aert aan de start verschijnt.

Good news for @WoutvanAert!



The doctor gave him the green light to participate in the #Azencross in Loenhout this Friday. ✅#welcomebackWouthttps://t.co/TJuItQL8kU — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) December 23, 2019

Zelf heeft hij er uiteraard zin in om nog het beste te maken van dit veldritseizoen. "Ik wil me deze winter amuseren. Ik wil de cross gebruiken om beter te worden." Zoals hij eerder ook al liet uitschijnen, koestert Van Aert wel niet al te grote verwachtingen. "Qua resultaten zal het allicht een verloren jaar worden."