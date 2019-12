Edo Maas geeft emotioneel interview: "Ik was altijd wielrenner. Nu ben ik die jongen in een rolstoel"

Edo Maas heeft het voorbije seizoen een verschrikkelijk ongeluk meegemaakt in het wielrennen. Hij reed voor Sunweb, maar op 6 oktober werd hij tijdens een wedstrijd aangereden door een wagen. Nu is hij verlamd.

Bij de volkskrant gaf de 19-jarige een interview. “Het was in de Piccolo Lombardia. Er kwam een auto het wedstrijdparcours op en de wagen reed mij aan in een afdaling. Ik heb nog nooit zo’n extreme angst en pijn gevoeld”, aldus Maas.

Maas werd geopereerd en na een bezoek van de dokter wist hij hoe laat het was. “Ik had een dwarslaesie T6 en T7. Mijn studie is fysiotherapie dus ik wist wat er aan de hand was. Ik was altijd wielrenner, maar nu ben ik die jongen in een rolstoel.”

Hij is nog steeds zeer kwaad op de automobiliste. “Ik word emotioneel als ik er aan denk. Zij kan nog steeds lopen. Ik niet meer. Mijn wielercarrière is voorbij.”