Jan Bakelants zoekt nog altijd een ploeg voor volgend seizoen: "Ik denk dat ik dan geen prof meer ben"

Jan Bakelants is nog steeds op zoek naar een ploeg voor volgend seizoen. De renner reed het voorbije seizoen voor Sunweb, maar zijn contract werd niet verlengd. De Belgische renner denkt dat hij geen prof meer is als hij tegen de Omloop Het Nieuwsblad geen contract heeft.

Bakelants vertelde het in een interview met Sporza. "Ik denk dat ik nog altijd mijn waarde heb in het peloton, maar ik heb het niet zelf in de hand. Ik kan alleen maar vragen om mij een kans te geven, maar zolang niemand mij een kans geeft, moet ik afwachten."

Volgens Bakelants is hij prof af als hij nog geen ploeg heeft tegen de Omloop Het Nieuwsblad. "Ik wil nu nog niet spreken van een afscheid, maar ik denk het wel. Ik hoop natuurlijk wel verder te doen, want het is passie."

Bakelants reed in het verleden voor RadioShack en AG2R. Het voorbije seizoen reed hij dus voor Sunweb, maar daar werd zijn contract niet verlengd.