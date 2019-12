Kuurne-Brussel-Kuurne heeft al drie wildcards uitgedeeld: ploeg van Jens Debusschere is er bij

Kuurne-Brussel-Kuurne is bezig met de wildcards voor komend wielerjaar. Ze hebben er al drie uitgedeeld. Bruxelles-Wallonie, het Franse B&B Hotels-Vital Concept en het Noorse Uno-X zijn al zeker van een ticket.

B&B Hotels-Vital Concept heeft veel Belgen in haar rangen. Eén van de Belgen is Jens Debusschere. Van de WorldTour-teams is er maar één team niet bij. Jumbo-Visma heeft gepast voor deze wedstrijd.