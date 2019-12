Namen geen unicum: Iserbyt al eens eerder slachtoffer van onderkoeling tijdens de cross

Was het aanvankelijk nog knokken voor zijn plaatsje voor Eli Iserbyt in Namen, dan werd het al gauw de aftocht blazen. Eens onderkoeld mag je immers nog aantrekken wat je wil, het is dan al te laat. Voor Iserbyt was het overigens niet de eerste keer in zijn carrière dat hij dit meemaakte.

Het is iets dat we liever bij geen enkele veldrijder zien gebeuren. Scènes zoals die van Iserbyt waarbij hij na de cross in Namen werkelijk moest weggedragen worden, het is geen prettig zicht. Maar voor de renner in kwestie was onderkoeld geraken tijdens de cross dus geen primeur.

Hij moest het al eens ervaren in Bieles, Luxemburg, toen daar in 2017 het WK veldrijden plaatsvond. Ook toen moest Iserbyt opgeven. Iserbyt trachtte destijds na de wedstrijd in een tentje nog op te warmen, maar was zichtbaar aangedaan van de koude en de pijn. Hopelijk voor hem was het in Namen zo'n laatste, nare ervaring.