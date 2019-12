Nieuwe helling kleurt finale Dwars door Vlaanderen

Mathieu van der Poel weet wat gedaan als hij straks in 2020 net als dit jaar Dwars door Vlaanderen wil winnen. In 2019 was hij in Waregem de snelste van een kopgroep van vijf. Wie hem wil opvolgen, zal ook op de Kanarieberg al bij de les moeten zijn.

Dat is immers een klim die erbij komt in vergelijking met het parcours van 2019. Door wegenwerken is deze helling in het nieuwe parcours opgenomen. De renners krijgen dus een helling extra voor de wielen geschoven. De Kanarieberg wordt aangedaan op 45 kilometer van de aankomst.

Onlangs geraakte bekend dat de berg ook in de E3 BinckBank Classic zal zitten, maar in die wedstrijd passeert het peloton daar al in de beginfase. In Dwars door Vlaanderen volgt de helling nadat de renners de Taaienberg en Berg Ten Houte al achter de rug hebben.

KANARIEBERG AANLOOP NAAR KNOKTEBERG

Nadien gaat het via Ronse en de Kanarieberg naar een tweede keer Knokteberg. Daarna komen ook nog het Vossenhol, de Holstraat en Nokereberg. Om vervolgens te finishen in Waregem. De mannen zullen net als in 2019 precies 180 kilometer afleggen. Zij starte in Roeselare. Voor de vrouwen ligt de start niet langer in Tielt, maar wel in Waregem. Zij rijden een wedstrijd van 106 kilometer.