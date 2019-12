Nieuwe naam van ploeg Van der Poel ligt zo goed als vast

Er is heel wat op til in het kamp-Roodhooft, in een poging om de formatie rond Mathieu van der Poel nog te laten groeien. Dat dit gepaard zou gaan met een vertrek van gokkantoor Circus, was al bekend. Ook Corendon zal straks wellicht niet meer op de truitjes prijken.

Daar wordt in verschillende media ondertussen gewag van gemaakt. Hoe de ploeg dan wel zal heten? De interesse van Alpecin in het project-Van der Poel is al langer gekend. Dat zal dan ook zeker één van de naamsponsors worden. Onlangs heeft ook het Italiaanse bedrijf Fenix bevestigd dat het in zee gaat met het team rond Van der Poel. Meer dan waarschijnlijk gaat de ploeg vanaf 1 januari 2020 dus de naam Alpecin-Fenix dragen. Met deze nieuwe sponsors moet de procontinentale formatie zoveel mogelijk de WorldTour-ploegen benaderen. Canyon blijft sowieso fietsleverancier.