Ploegleider Jumbo-Visma is duidelijk: "Hij is de nummer één"

Jumbo-Visma heeft met Tom Dumoulin nog een kopman in de rangen gehaald voor volgend wielerseizoen. De Nederlandse ploeg wil de strijd aangaan met Team Ineos in de Tour en ze zijn ook sterk bewapend met Roglic, Kruiswijk en dus ook Dumoulin.

Merijn Zeeman, de ploegleider bij Jumbo-Visma, heeft bij wielerflits uitgelegd wie voorlopig de kopman zou zijn voor de Tour. “Roglic heeft een streepje voor op Dumoulin en Kruiswijk. Hij is momenteel ook de nummer één van de wereld.”

De Tour van volgend seizoen ligt Jumbo-Visma wel. “De laatste tijdrit zal veel bepalen. Met Dumoulin, Kruiswijk en Roglic hebben wij drie tijdritspecialisten in onze rangen.”

Team Ineos

Toch ziet Zeeman een andere favoriet. “Team Ineos is meer favoriet dan wij. Ze hebben Bernal, Thomas en Froome. De laatste twee zijn ook zeer sterk in tijdritten. Toch zullen we er alles aan doen om het gevecht aan te gaan.