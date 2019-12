Simon Yates geeft duiding bij plannen voor 2020: "Tour ligt te dichtbij" en "Niveau renners enorm hoog"

Als Vueltawinnaar van 2018 en tweevoudig ritwinnaar in de Tour is Simon Yates zonder twijfel één van de renners om naar uit te kijken in de grote ronden. In 2020 zal hij in de Tour echter niet te zien zijn, voornamelijk omdat het een olympisch jaar is.

Bovendien had Yates sowieso zijn zinnen gezet op deelname aan de Giro. "Dat is een geweldige koers waar ik echt kan van genieten. Na wat ik daar getoond heb in 2018, wilde ik graag terugkeren." Hem laten starten in de Tour in steun van broer Adam, is ook een piste die onderzocht werd. Uiteindelijk werd daar niet voor gekozen. "De Tour ligt te dichtbij de Olympische Spelen om mee te doen. De tijd daartussen is te kort."

WEINIG VERSCHIL TUSSEN TOPPERS

Dan liever naar de Giro. Daar belooft de tegenstand wel enorm te zijn met ook Bardet, Fugslang en Nibali die kopman zullen zijn in hun ploeg en ook Bernal die een deelname niet uitsluit. "In elke grote ronde is het niveau van de renners enorm hoog. Er is weinig verschil tussen de toppers. Ik weet niet wie er aan de start zal komen. Daar kan ik niet mee bezig zijn, ik moet zelf mijn best doen."

De Giro en de Spelen zijn dus de twee grote doelen. Tussenin valt er ook wel wat tijd te overbruggen. "Er zijn bepaalde ideeën over hoe dat in te vullen. De Ronde van Polen is een mogelijkheid, maar het kan ook zijn dat ik niets doe van wedstrijden. Vorig jaar ging het na de Giro sowieso supergoed. Dat heb je in de Tour wel kunnen zien."

PIEKEN RICHTING VUELTA LIGT MOEILIJK

En wat met de derde grote ronde van het jaar, de Vuelta, die Yates al eens won in 2018? "Het is mogelijk dat ik daar start. Ik heb er nog niet over nagedacht. We zullen moeten zien hoe de benen zijn na de Giro en de Olympische Spelen. Het zal moeilijk zijn om dan nog eens te pieken."