📷 Azencross: zoveel meer dan alleen maar cyclocross

De toeschouwers werden vandaag weer verwend in Loenhout. Bij de vrouwen blies Alvarado de tegenstand weg. Bij de mannen zagen we een schitterende comeback van Van Aert, een ijzersterke Iserbyt die naar plaats twee reed en een schitterende remonte van van der Poel.

Toch zullen er zeer veel toeschouwers zijn die weinig tot niets van dit alles hebben meegemaakt. De Azencross in Loenhout is uitgegroeid tot een groot feest, waar toevallig (sic) ook gefietst wordt. Een datum in de eindejaarsperiode die in de Noorderkempen met stip staat aangeduid in de agenda.

En dat was er ook dit jaar weer duidelijk aan te zien. Al in de vroege voormiddag arriveerden de eerste bussen wielerliefhebbers en/of feestvierders in Loenhout om de innerlijke mens te versterken. Dit ga zo door tot in de late uurtjes.

Hieronder vinden jullie alvast wat beelden terug van het Loenhoutse feestgedruis.

Hierbij nog even een korte samenvatting voor zij die niet uit de feesttent zijn geraakt:

Vrouwen: Alvarado wint na demonstratie voor Sanne Cant. Brand kwam zwaar ten val en moest opgeven.

Mannen: MVDP wint na knappe remonte. Sterke Iserbyt werd tweede. Van Aert meteen vijfde bij comeback.