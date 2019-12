Alvarado slaat dubbelslag in Loenhout; Drama voor Brand

In een tumultueuze Azencross stond er geen maat op Alvarado. De Nederlandse reed alles en iedereen op een hoopje in Loenhout. Alvarado wordt meteen de nieuwe leider in de DVV-Trofee. Lucinda Brand kwam bij de start ten val en moest opgeven. Sanne Cant reed naar een knappe tweede plaats.

Bij de start kwam het meteen tot een massale valpartij. Grootste slachtoffers waren Lucinda Brand en Kastelijn. De Nederlandse kampioen probeerde nog, maar moest mankend en in tranen opgeven in de eerste ronde, net als Loes Sels.

Alvarado trok er zich niets van aan en duwde meteen het gaspedaal in. Worst kon nog aanklampen, Sanne Cant en Compton zetten de achtervolging in. Kastelijn leek ook onder de indruk van haar val en kwam niet meer in het stuk voor.

Alvarado loopt verder uit en maakt jacht op de leidersplaats van Worst in de SackZelfbouw Ladies Trophy. Voor aanvang van de wedstrijd bedroeg het verschil 56 seconden.#Azencross#DVVTrofee pic.twitter.com/ExsPDLGCO0 — DVV Trofee (@DVVtrofee) 27 december 2019

Op een zwaar parcours kreeg Worst het steeds zwaarder. Ze reed zich vast in de modder en vloog over haar stuur, waardoor Cant en Compton konden aansluiten. Alvarado reed steeds verder weg van de tegenstand: bij het ingaan van de slotronde had ze al anderhalve minuut voorsprong op Sanne Cant, die Compton en Worst uit het wiel heeft gereden.

Gelopen race. Alvarado doet een MvdP #Azencross pic.twitter.com/ygSEuNWnVu — José Been (@TourDeJose) 27 december 2019

Lichtgewicht Alvarado leek over de Loenhoutse modder te vliegen en won op indrukwekkende wijze de Azencross. Wereldkampioen Sanne Cant kwam als tweede over de meet op 1:44. Worst won het sprintje voor de derde plaats.