Alweer een nieuwe onderscheiding voor Alaphilippe na fantastisch 2019

De prijzen blijven komen voor Julian Alaphilippe. Niet moeilijk na wat hij in 2019 allemaal gepresteerd heeft. Dat hij sant is in eigen land, hoeft dan ook niet te verbazen. Zeker niet na wat hij laten zien heeft tijdens de Ronde van Frankrijk.

Eurosport Frankrijk heeft een Sportpersoonlijkheid van het Jaar gekozen. Elk jaar kiest het tussen de beste Franse sporters en duidt het ook een laureaat aan op wereldschaal. Wegens zijn Tour, die episch wordt genoemd, en zijn twaalf overwinningen, werd Alaphilippe verkozen tot Frans Sportpersoonlijkheid van het Jaar. INTERNATIONALE FLANDRIEN Geen alledaagse eer, want in de recente geschiedenis ging een wielrenner niet met deze prijs aan de haal. In België werd Alaphilippe ook al gelauwerd op het Gala van de Flandrien. Hij werd immers verkozen tot Internationale Flandrien van het Jaar. Ook de Vélo d'Or werd hem al toegewezen. Voor de Sportpersoonlijkheid van het Jaar op wereldniveau viel de keuze wel op een atlete buiten het wielrennen. Die prijs ging naar de Amerikaanse gymnaste Simone Biles.