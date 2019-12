Bondscoach Vanthourenhout over comeback Wout van Aert: "Een natuurtalent, hij zal zich meteen tussen de grote jongens plaatsen"

Vrijdagnamiddag staat de Azencross in Loenhout op het programma. De langverwachte comeback van Wout van Aert.

Bondscoach Sven Vanthourenhout verwacht meteen om een goede Wout van Aert te zien: "Wout zijn comeback is heel positief voor de crossfans en de organisatoren. Wie een klein beetje de cross en Wout van Aert kent, weet dat de top 10 meteen binnen de mogelijkheden ligt", vertelde hij bij Sporza.

"Wout van Aert is een renner met een gigantische motor. Als hij op 85 à 90 procent zit, trapt hij wattages waar ik vroeger slechts van kon dromen. Wout is een natuurtalent en zal zich meteen tussen de grote jongens plaatsen", aldus Vanthourenhout. De mannen trekken in de DVV-trofee omstreeks 15 uur van start.