Eén dag maakt wereld van verschil: meerdere hechtingen nodig bij Lucinda Brand na val in Loenhout

Na de vreugde vanwege de hoogvorm en een tweede Wereldbekerzege op rij naar ontgoocheling voor Lucinda Brand. Net als vele collega's ging ze tegen de grond in Loenhout, maar de pijn was voor de Nederlandse kampioene moeilijk te harden. Brand moest opgeven.

Bij een massale valpartij voor de brug in het begin van de wedstrijd lag ook Lucinda Brand. De renster van Telenet-Baloise probeerde nog even door te zetten, maar het was wel duidelijk dat vooral het lopen nog moeilijk ging. Brand was immers geraakt onderaan het scheenbeen.

Het ging om een vleeswonde. Van een verzwikking van de enkel of andere blessures bleef ze gelukkig bespaard. Het was zo natuurlijk al erg genoeg. Haar ploeg heeft inmiddels laten weten dat de wonde aan het onderbeen drie keer gehecht is.

Onze @lucinda_brand liep bij haar val in de #Azencross een wonde op aan haar rechteronderbeen. De wonde werd drie keer gehecht. Lucinda doet het nu enkele dagen rustig aan en daarna wordt een verdere planning bekeken pic.twitter.com/oMuIuUzYsn — Telenet Baloise Lions (@Telenet_Baloise) December 27, 2019

De planning van Brand zal na enkele dagen van rust herbekeken worden. Sowieso gaat ze niet van start in Diegem. Het was wel voorzien dat ze zou deelnemen aan de wedstrijd in Baal op 1 januari.