Eli Iserbyt: "Wat ik dacht wanneer MVDP terugkeerde? Zijn wiel proberen houden en 'stront uit mijn gat' rijden"

Eli Iserbyt heeft een sterke cross gereden in Loenhout. Hij reed van bij de start aan kop met Corné Van Kessel. Van Kessel moest lossen en van der Poel kwam erbij. Iserbyt wist meteen hoe laat het was...

Eli Iserbyt was uiteraard tevreden met zijn knappe tweede stek in Loenhout. Hij deed een schitterende zaak in de DVV-trofee, maar een overwinning zat er niet in. De suprematie van van der Poel was eens te meer zeer groot.

"In de laatste ronde had ik het zeer lastig, daarvoor ging het zeer goed. Op technisch vlak was Mathieu veel sterker, maar ik kon de gaatjes toch steeds dichtrijden."

"Toen van der Poel bij mij kwam, wist ik meteen hoe laat het was. Die tweede plaats was het hoogst haalbare. Wat ik dacht toen we met zijn tweeën waren? Ik heb gewoon zijn achterwiel proberen te houden en de stront uit mijn gat gereden", besluit Iserbyt op zijn gekende manier.