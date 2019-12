In het felbetwiste vrouwenveldrijden sprake van dominantie in de klassementen: "Ik heb ze nu allemaal"

Met Lucinda Brand, Annemarie Worst en Marianne Vos zijn er genoeg andere kleppers in het vrouwenveldrijden. Toch heeft Ceylin Alvarado vooralsnog het meeste reden om te lachen. Zij leidt nu warempel in alle klassementen: Wereldbeker, Superprestige en DVV.

Voor de leidersplaats in de DVV Trofee was er wel een sterke prestatie in Loenhout nodig. "Mijn plan was om voor het klassement te rijden en alles te geven, maar ik wist niet dat het zo snel zou lopen. Het was een hele snelle cross", reageerde winnares Alvarado bij Sporza. "Ik had gedacht dat we met een groepje samen zouden blijven, maar dat gebeurde niet."

RAVAGE

Nochtans leidde Annemarie Worst comfortabel. Door zo'n ravage qua tijdsverschillen aan te richtten, draaide Alvarado het helemaal om en leidt zij nu met een kleine minuut voorsprong. "Wie had dat gedacht? Ik heb ze nu allemaal. Da's echt ongelooflijk."

Met haar onewomanshow wiste ze ook een eerdere mindere wedstrijd in Loenhout uit. Deze keer ging het er veel beter. "Da's wel top."