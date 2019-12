Lars van der Haar loopt kuitblessure op na Wereldbekerwedstrijd in Heusden-Zolder

Lars van der Haar ging halverwege de wedstrijd tegen de grond en hield daar een blessure aan de kuit aan over. Hij kwam nog als negende over de finish, maar onderzoek nadien bracht schade aan een kuitspier aan het licht.

De Nederlander zal vrijdag bekijken of hij mee kan doen aan de Azencross in Loenhout voor DVV-trofee.

Update after ultrasound. There is fluid and blood inside the muscle. But it’s to early to say what it can be. So I’ll decide tomorrow if I can/shall start in DVV Loenhout.