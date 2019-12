Nog steeds geen hervorming in de Wereldbeker: "Het samenstellen van een kalender is voorlopig onmogelijk"

Er is nog steeds weinig nieuws over de hervorming van de wereldbeker naar volgende winter toe. De Internationale Wielerunie UCI moest normaal gezien half december de verschillende federaties informeren omtrent het aantal manches én de datums.

Er is nog steeds geen informatie en dat is uiteraarrd geen goed nieuws voor de Belgische wielerbond: "Wij moeten rond de wereldbeker een nationale kalender samenstellen en voorlopig is dat onmogelijk", vertelde Jos Smets, algemeen directeur bij de KBWB, bij het Nieuwsblad.

"We hebben in Zolder contact gehad met de verantwoordelijken van de UCI en de informatie zou volgende week in ons bezit moeten zijn. Momenteel zitten we in een lastige situatie". Flanders Classics rekent volgende winter op 16 Wereldbekers waarvan maximaal acht op Belgische bodem.