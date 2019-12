Sanne Cant na knappe tweede plaats: "Geluk gehad bij de start"

Wereldkampioen Sanne Cant reed een sterke race in Loenhout. Na een heel matige start werd ze steeds beter en finishte in de Azencross op een tweede plaats, na de ongenaakbare Alvarado.

Voor de camera van Sporza deed Sanne Cant het relaas van de race. "Ik heb geluk gehad dat ik zo slecht startte, want ik zag voor mij een dertigtal renners tegen de grond gaan. Ik kon er nog net naast."

Aan een ontketende Alvarado was niets te doen vandaag, beseft ook Cant. "Ik heb ze heel de wedstrijd niet gezien, dat zegt genoeg. Ik kon de kloof gewoonweg niet dichten vandaag." Een tweede plaats was dan ook het hoogst haalbare voor Cant. En die pakte ze ook.

"Na de slipper van Worst konden Compton en ik er terug bijgeraken. In het drijfzand besloot ik om door te trekken en ik sloeg meteen een kloofje. Daarna was het zaak om vol te blijven gaan voor die tweede plaats", besluit Cant.