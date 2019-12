Van Kessel bevestigt goede vorm: "Je hoort dat Mathieu dichter komt en dan weet je dat je rijdt voor tweede/derde plek"

Als Toon Aerts of Quinten Hermans eens niet meedoen op de voorposten, kan Sven Nys nog altijd rekenen op Corné van Kessel. De 28-jarige Nederlander zit in goede vorm: na zijn derde plaats in de WB-cross in Namen legde hij in Loenhout beslag op dezelfde positie.

Heeft Van Kessel ook aan de overwinning gedacht? "Natuurlijk denk je er wel even aan", aldus een eerlijke Van Kessel bij Sporza. "Je hoort dat Mathieu met rasse schreden dichter komt en dan weet je wel dat je rijdt voor de tweede of derde plaats." Net voor hij de wereldkampioen zag opduiken, moest Van Kessel lossen bij Eli Iserbyt. "Ik zat al een ronde op mijn limieten en heb een paar foutjes gemaakt. Dat kost mij de aansluiting bij Eli. Iets later komt Mathieu erbij. Die heb ik gewoon laten rijden omdat ik me anders helemaal zou verbranden." SWITCH NAAR TORMANS In elk geval belooft het gezien de huidige vorm een mooi einde van het jaar te worden en in 2020 start een nieuw project. "De kampioenschappen komen eraan, maar ik wil eerst het jaar nog goed afsluiten bij Telenet-Baloise en dan goed beginnen bij mijn nieuwe ploeg Tormans-CX Team."