Veldrijders laten zich uit over terugkeer Van Aert: "Het zijn heel mooie weken voor het veldrijden"

Vrijdagnamiddag staat de Azencross in Loenhout op het programma. De langverwachte comeback van Wout van Aert. De andere veldrijders laten zich uit over de comeback van Van Aert.

Volgens van der Poel kan Van Aert meteen hoog eindigen. "Het is goed nieuws voor de sport. Van Aert zijn comeback is zeer positief. Hij zal volgens mij ook meteen in de top 5 eindigen", aldus van der Poel bij Sporza.

Ook Toon Aerts vindt het een goede zaak. "Het zijn zeer mooie weken voor het veldrijden, want we kregen de laatste tijd al wat spannende crossen. Met Wout erbij zal het ook een zeer spannend BK worden."

Volgens Quinten Hermans komt Van Aert met ambitie aan de start. "Ik ken hem. Hij zal niet zomaar aan de start verschijnen. Hij start niet op een slechte positie en hij zal alles willen geven", legt Hermans uit bij Sporza.