Wietse Bosmans de aangename verrassing van Loenhout: "Blij met gevoel en constante niveau"

Het toptalent van weleer steekt de neus opnieuw aan het venster. Onder meer een ongeval met de motor hypothekeerde de carrière van Wietse Bosmans, maar nu hij kan rekenen op sponsors Isorex en ook nog SpotIt, gaat het hem weer voor de wind. Dat toonde hij in Loenhout.

Bosmans won dit jaar in het buitenland al wel enkele crossen. Uiteraard zou hij graag ook in België zijn mannetje staan op het grootste toneel en daar was hij in Loenhout al aardig mee bezig. Bosmans koerste doorlopend in het groepje dat meedeed voor de vierde plaats.

Uiteindelijk werd het plaats acht voor Bosmans. "Na de start werd ik opgehouden, maar ik had snel een goed gevoel en tempo te pakken. Constant in strijd voor top 5. In de voorlaatste ronde misschakelde ik even, waardoor de 8ste plaats het hoogst haalbare werd. Ik ben blij met het gevoel en het constante niveau", laat de veldrijder weten via Twitter.