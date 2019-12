Wout Van Aert: "Blij dat ik er sta na vijf lange maanden"

Eindelijk is het zover: vandaag maakt Wout Van Aert vijf maanden na zijn lelijke val in de Tour zijn comeback, in de Azencross in Loenhout. Hoewel hij nog ver van zijn niveau van weleer verwijderd is, kijkt de renner uit Lille reikhalzend uit naar zijn eerste wedstrijd.

Veel doelen stelt de voormalig wereldkampioen logischerwijs niet. "Ik zal al blij zijn dat ik met een goed gevoel die cross kan afsluiten en een uur alles kan geven. Klinkt misschien heel magertjes, maar als je weet vanwaar ik kom is dat zeer realistisch", vertelt Van Aert aan Sporza. "Ik ben zeker nog niet in perfecte conditie. Ik ben nog maar een maand echt aan het trainen, daarvoor was het vooral revalidatie. Pas deze week ben ik twee keer het veld in gedoken, dus ik voel me naar omstandigheden goed. Maar ik ben zeker nog geen topfitte Wout Van Aert." "In het voorjaar wil ik terug op niveau zijn, dat moet ik in het achterhoofd houden. Dat is een realistische doelstelling. Het is vooral mooi dat ik me via de cross kan voorbereiden daarop."