In plaats van te stoppen met koersen had Zico Waeytens evengoed in 2020 voor Lotto kunnen rijden

Hoe het soms aan een zijden draadje kan hangen. Zico Waeytens weet er alles van. In de loop van zijn wielercarrière liep hij een transfer naar Trek-Segafredo mis en zelfs dit jaar nog een overstap naar Lotto. Waeytens sloot zijn wielerloopbaan uiteindelijk af bij Cofidis.

Zijn beslissing om ermee te kappen, kwam er echt niet zomaar. Waeytens voelde zich niet meer gelukkig in het wielrennen, zo haalt hij aan in HLN. "Toen ik na een bepaalde wedstrijd aan de teambus mijn ouders zag staan, ben ik spontaan beginnen wenen. Ik, de man die altijd lachte en in was voor een grap."

Grappen maken is er in de koers volgens hem niet vaak meer bij. "Net dat laten bepaalde mensen totaal niet meer toe. Terwijl de meesten onder hen zélf renner zijn geweest en al eens een 'stoot' uithaalden. Dat zijn ze vergeten. Zo jammer. Soit. Ik nam de juist beslissing. Het haalde een enorme last van zijn schouders."

VERLENGING BIJ SUNWEB GROOTSTE FOUT

Wel heeft Waeytens van enkele dingen spijt. "De grootste fout die ik heb begaan, is dat ik John Degenkolb en Koen de Kort eind 2016 niet heb gevolgd naar Trek-Segafredo. Toch verlengde ik bij Sunweb. In de overtuiging dat ik wel eens meer mijn eigen kans zou mogen gaan. Tot Michael Matthews werd aangetrokken."

GOED CONTACT MET DEGENKOLB

Waeytens heeft nog altijd een goed contact met Degenkolb. In die mate zelfs dat hij in 2020... met hem nog samen had kunnen rijden. "Via onze gemeenschappelijke manager vernam ik dat ik met hem mee kon naar Lotto Soudal. Het had mijn beslissing alsnog kunnen beïnvloeden. Maar goed, het zij zo."