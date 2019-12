🎥 Bekijk onze winnaarsinterviews met Annemarie Worst en Mathieu van der Poel!

In zijn favoriete speeltuin slaagde Mathieu van der Poel er toch maar weer in om als eerste over de streep te komen. Bij de vrouwen was het Annemarie Worst die wist te triomferen. Bekijk hier wat ze allebei te zeggen hadden na hun overwinning.

Onlangs werd Annemarie Worst door Ceylin Alvarado nog op ruime afstand geplaatst in Loenhout, maar niets van dat in Diegem. Dankzij een knappe remonte in de sprint mocht Worst de vuist ballen. "Dat scheelt wel voor het vertrouwen", liet ze optekenen. Lees HIER wat ze nog allemaal te vertellen had. Bekijk hieronder het laatste deel van ons interview met Annemarie Worst. Ook Mathieu van der Poel maakte na zijn zege tijd vrij voor een babbel met Wielerkrant. Hij had het over zijn nauwe band met Diegem en hoe hij na een volgepropte periode - de komende weken - toch hier en daar een break voorziet om de batterijen op te laden. HIER kan u zijn reactie nalezen, maar bekijk zeker ook hieronder het interview!