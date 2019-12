Tim Merlier na duel met Mathieu van der Poel: "Halfweg de cross was de tank gewoon leeg"

In de Ethias Cross in Bredene kon Tim Merlier het langst bij Mathieu van der Poel blijven. De crosser van Creafin-Fristads moest iets voorbij het half uur de wereldkampioen laten gaan.

"Mijn start was eigenlijk helemaal niet goed. Diether Sweeck gaf er een stevige koek op en ik moest meteen achtervolgen", vertelde hij bij VTM Nieuws. "Mijn basistempo was uiteindelijk goed waardoor ik er weer naartoe kon. Halfweg de cross was de tank ook gewoon leeg. Ik heb duidelijk na de cross van Diegem te weinig gegeten."

Merlier is bezig aan een uitstekend crossseizoen en mag hopen op een goed BK: "Ik hoop toch om misschien nog iets beter te worden. Voorlopig heb ik een goede conditie, maar het wordt zeker niet makkelijk om daar mee te doen voor de titel."