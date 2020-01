Niet te stuiten zegedrang bij Deceuninck.Quick-Step: "We willen meer"

Vorig jaar klokte Deceuninck.Quick-Step af op 68 zeges. Dat nog eens overdoen in 2020 wordt een huzarenstukje, maar de honger en de ambitie zijn alvast aanwezig bij CEO Patrick Lefevere.

Patrick Lefevere blikt terug op een geweldig 2019 met 68 zeges in monumenten, grote rondes en andere belangrijke wedstrijden. Maar dat boerenjaar behoort sinds vandaag tot het verleden en nu moet er opnieuw gepresteerd en gewonnen worden.

"Sinds de geboorte van ons team in 2003 hebben we bijna 750 overwinningen behaald. We willen niet dat het daar stopt. We willen meer. In ons 18e levensjaar willen we een nieuw hoofdstuk openslaan, een met veel en grote zeges", aldus Lefevere.

Enkele grote kanonnen zeggen DQS vaarwel op 1 januari en de wielerformatie verwelkomt elf nieuwe renners. "Ik heb er het grootste vertrouwen in dat we de juiste mix hebben tussen ervaren renners, die de verantwoordelijkheid kunnen opnemen en onder druk de hoge verwachtingen kunnen inlossen, en jonge, beloftevolle talenten die de wil hebben om het team te helpen en stappen vooruit te zetten."