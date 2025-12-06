Vingegaard aan zijn lot overgelaten: Denen viseren Van Aert en co opnieuw

Visma-Lease a Bike won twee etappes in de Tour de France met Simon Yates en Wout van Aert. Jonas Vingegaard bleef achter zonder rit- en eindzege.

Voor het tweede jaar op rij moest Jonas Vingegaard tevreden zijn met de twee plaats in het eindklassement van de Tour. De Deen kon echter ook voor het eerst sinds 2022 geen etappe winnen dit jaar.

In Denemarken vinden ze alvast dat Trine Hansen, de vrouw en manager van Vingegaard, gelijk had toen ze tijdens de Tour aanklaagde dat Vingegaard te weinig steun kreeg van zijn ploegmaats van Visma-Lease a Bike.

Vingegaard te vaak alleen in de Tour?

"Hij zat te veel alleen, moest te veel met zijn neus in de wind rijden en gaten dichten. Hij miste constant steun", zegt ex-ploegleider Brian Holm bij Debat i Feltet. Dat Yates en Van Aert dan een etappe wonnen, valt bij Holm ook niet goed.

"De satellietrenners die ze naar de Tour stuurden, reden voor hun eigen rekening om etappes te winnen in plaats van Vingegaard te helpen. Ze reden niet alsof ze dachten dat hij de Tour de France kon winnen."

Slechte beslissingen in volgwagen Visma-Lease a Bike?

Journalist Frederik Ingemann ziet een verschil met enkele jaren geleden. "De Visma-renners reden loyaler toen Vingegaard op weg was om de Tour de France te winnen." Al won Van Aert ook de groene trui in 2022 toen Vingegaard zijn eerste Tour won.

"Ze kwamen vaak in de problemen omdat de ploegleiders verschillende meningen hadden. Het gaat dus meer om slecht management dan om ontrouwe ploeggenoten", stelt Ingemann nog.