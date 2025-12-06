"Kan je dat nog goedpraten?" Bruyneel kritisch voor "zwakke ploeg"

Heel wat ploegen hebben hun kern al een tijdje klaar voor 2026. Bij INEOS Grenadiers zou er echter nog een stevige transfer kunnen komen.

De Brit Oscar Onley (23, Picnic-PostNL) wordt door Daniel Benson namelijk aan INEOS Grenadiers gelinkt. "Ik heb de geruchten gezien", zegt Bruyneel in de podcast The Move+. "Het is niet officieel, maar het zou wel logisch zijn, denk ik."

Onley naar INEOS Grenadiers?

Omdat het al begin december is, vraagt Bruyneel zich wel af of de transfer er nog zal komen. Onley, dit jaar vierde in het eindklassement in de Tour, heeft nog een contract tot eind 2027 bij Picnic-Post NL.

"Voor INEOS en Oscar zou het logisch zijn", zegt Bruyneel wel. "INEOS heeft een Britse toprenner nodig. Hij is de enige die haalbaar is. De broertjes Yates gaan nergens heen, en Adam heeft er al gereden."

Onley had al veel voorgangers

Het zou niet de eerste keer zijn dat een renner voor het einde van zijn contract vertrekt bij de Nederlandse ploeg. Onder meer Marc Hirschi, Tom Dumoulin, Tiesj Benoot en Ilan Van Wilder deden het al.

Bruyneel heeft er wel moeite mee. "Kan je al die transfers nog goedpraten ten opzichte van de sponsors? Misschien maakt hij een deal met hen dat ze dan minder moeten betalen. Maar je ploeg wordt zwakker en zwakker. En het is een van de zwaksten, zo niet de zwakste in de WorldTour."