"Kan gewoon niet": ploegleider van Thibau Nys windt er geen doekjes om

Thibau Nys is er zondag niet bij in de derde manche van de Wereldbeker in Terralba. Ook in de kerstperiode zal Nys enkele crossen aan zich voorbij laten gaan.

In november reed Thibau Nys zeven crossen, waarvan hij er vier won, maar de eerste cross van december slaat hij over. Nys komt zondag niet aan de start in de derde manche van de Wereldbeker in Terralba.

Druk programma voor Nys

De Belgische kampioen kiest voor een stage in Spanje samen met ploegmaat Lars van der Haar. Nys wil zich zo helemaal klaarstomen voor de drukke kerstperiode, op 14 december keert hij terug in Namen.

Daarna zal Nys heel wat crossen afwerken. Van 20 december tot en met 4 januari zal Thibau Nys op 16 dagen tijd negen crossen rijden. Toch laat Nys ook een aantal crossen schieten, zoals Koksijde op 21 december, Mol op 2 januari en Gullegem op 3 januari.

Nys kan niet alles rijden

Al kunnen er daar nog bijkomen. "Maar daar moeten we ook gaan snoeien, dat zijn zo veel crossen in tien dagen tijd. Die kan je niet allemaal rijden", zegt Eric Braes, ploegleider van Nys bij Baloise Glowi Lions, bij In de Leiderstrui.

"Ik denk dat als je dat gaat doen - zeker in zijn geval - dan ga je op een gegeven moment in januari geparkeerd staan en zegt je lichaam 'ho'. En Nys wil ook nog scoren op het BK en WK en moet zich ook klaarstomen voor het wegseizoen.