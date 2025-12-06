"Zot bedrag": ex-renner Jelle Wallays haalde veel geld op voor het goede doel

Jelle Wallays heeft op het Velo d'Or-gala naast de Gino Mäder Award gegrepen. De ex-renner fietste door Europa en zamelde zo heel wat geld in het voor het goede doel.

Remco Evenepoel (vierde) en Tim Merlier (negende) grepen naast de Velo d’Or. Tadej Pogacar werd uitgeroepen tot de beste renner van 2025. Maar met Jelle Wallays bleef nog een Belg met lege handen achter.

Wallays was genomineerd voor de Gino Mäder Award, een prijs die wordt uitgereikt aan de meest maatschappelijk betrokken (ex-)renner. Matteo Trentin werd uiteindelijk de winnaar dankzij zijn criterium voor het goede doel, BeKING Monaco.

Wallays fietste door Europa voor Kom op Tegen Kanker

Ook Wallays zette zich in voor het goede doel, dit jaar doorkruiste hij in 100 dagen Europa en legde daarbij zo'n 15.000 kilometer af. Wallays vertrok in België en reed onder meer door Frankrijk, Spanje, Italië, de Balkan, Polen en Denemarken.

Met zijn tocht door Europa zamelde Wallays ook geld in voor Kom op Tegen Kanker. Dat deed Wallays voor zijn oom Luc, die in 2013 overleed aan beenmergkanker en zijn mentor was om profrenner te worden.

Wallays haalde meer dan 40.000 euro op

Het exacte bedrag dat Wallays ophaalde, maakt hij pas op 11 januari bekend tijdens de première van de documentaire van zijn tocht. "Ik kan wel al verklappen dat de geldsom op de cheque voor Kom op Tegen Kanker hoger dan 40.000 euro is", zegt Wallays bij HLN. "Het is een zot bedrag. Ik ben trots dat ik dit in mijn eentje uit de grond heb gestampt."