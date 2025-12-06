🎥 Miraculeuze redding: Mathieu van der Poel vermijdt op het nippertje ramp

Mathieu van der Poel is op training met de schrik vrijgekomen. Tijdens een sprintje kon de Nederlander zich miraculeus recht houden en een zware valpartij vermijden.

In Spanje is Mathieu van der Poel al enkele weken aan het trainen om zich voor te bereiden op het nieuwe wegseizoen. Volgende week zondag maakt Van der Poel ook zijn rentree in het veldrijden in de Wereldbeker in Namen.

Van der Poel houdt zich wonderbaarlijk recht

Bijna had Van der Poel zijn rentree moeten uitstellen. Op training wilde Van der Poel zaterdag twee keer een sprintje doen. Bij de eerste poging valt de ketting van Van der Poel er af, maar zonder erg.

Daarna probeert hij het nog een tweede keer en gaat het bijna gruwelijk mis. Van der Poel verliest de controle over zijn fiets, maar weet zich op miraculeuze wijze toch nog recht te houden en komt met de schrik vrij.

De broers Roodhooft en Van der Poel zelf zullen opgelucht ademhalen, want zonder de stuurmanskunsten van de Nederlander had dit veel slechter kunnen aflopen én had zijn voorjaar ook in gevaar kunnen komen.

Confrontatie met Van Aert over twee weken

Op 14 december maakt Van der Poel dus zijn rentree in Namen, op 20 december staat in Antwerpen een eerste van vijf confrontaties met Wout van Aert op het programma.