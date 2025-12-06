Wout van Aert is eerlijk: "Vind ik geen plezier in"

Wout van Aert is eerlijk: "Vind ik geen plezier in"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Dit voorjaar had Wout van Aert enkele keren problemen met positionering. Dat was vooral mentaal probleem, maar Van Aert vindt dat niet negatief.

In 2024 viel Wout van Aert twee keer zwaar. In Dwars door Vlaanderen smakte hij aan hoge snelheid tegen de grond en brak meerdere ribben, zijn sleutelbeen en borstbeen. Hij moest daarna een kruis maken over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. 

Ook in de Vuelta ging Van Aert vorig jaar zwaar tegen de grond, waarbij hij een diepe wonde aan zijn knie opliep. Van Aert moest zo revalideren in de winter en kon een minder goede basis leggen voor het net afgelopen seizoen.

Van Aert over probleem met positionering

Die twee valpartijen speelden Van Aert niet alleen fysiek parten, maar ook mentaal. Onder meer bij het positioneren tijdens het voorjaar. "Misschien probeerde ik het te veel te forceren, omdat ik tijdens de winter al voelde dat het een issue was", zegt Van Aert bij Café Koers. 

Maar Van Aert denkt ook dat hij er zelf een te groot ding van heeft gemaakt, want hij merkte dat hij wel in positie zat als hij er eens niet aan dacht. Hij vond het beter om dingen vanzelf te laten gebeuren dan ze te forceren. 

Geen plezier voor Van Aert in onnodige risico's

Lees ook... "Wordt wel eens vergeten": Adrie van der Poel boort nieuwigheid de grond inAl was de belangrijkste stap voor Van Aert wellicht het erkennen dat hij niet meer de grootste risico's neemt en soms sneller remt. "Zonder daar iets negatiefs aan te koppelen. Ik vind er geen plezier meer in om onnodige risico’s te nemen, maar dat is niet erg."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

"Wordt wel eens vergeten": Adrie van der Poel boort nieuwigheid de grond in

"Wordt wel eens vergeten": Adrie van der Poel boort nieuwigheid de grond in

16:30
"Zot bedrag": ex-renner Jelle Wallays haalde veel geld op voor het goede doel

"Zot bedrag": ex-renner Jelle Wallays haalde veel geld op voor het goede doel

19:00
🎥 Miraculeuze redding: Mathieu van der Poel vermijdt op het nippertje ramp

🎥 Miraculeuze redding: Mathieu van der Poel vermijdt op het nippertje ramp

18:30
Geen fan van Pogacar: Van Aert op één gezet door tweevoudig winnaar Parijs-Roubaix

Geen fan van Pogacar: Van Aert op één gezet door tweevoudig winnaar Parijs-Roubaix

15:00
"Kan gewoon niet": ploegleider van Thibau Nys windt er geen doekjes om

"Kan gewoon niet": ploegleider van Thibau Nys windt er geen doekjes om

17:00
Niet alleen Van der Poel: Roodhooft onthult nieuwe kopman in het voorjaar

Niet alleen Van der Poel: Roodhooft onthult nieuwe kopman in het voorjaar

16:00
Tom Boonen pakt uit met stevige waarschuwing over Soudal Quick-Step

Tom Boonen pakt uit met stevige waarschuwing over Soudal Quick-Step

14:00
"Met alle respect, maar...": Roodhooft velt oordeel over Tour-deelname Unibet Rose Rockets

"Met alle respect, maar...": Roodhooft velt oordeel over Tour-deelname Unibet Rose Rockets

13:30
Lotte Kopecky verklapt wat ze echt vindt van Tadej Pogacar

Lotte Kopecky verklapt wat ze echt vindt van Tadej Pogacar

13:00
Schuld van Van der Poel: Van Aert zag winst in de Ronde in rook opgaan

Schuld van Van der Poel: Van Aert zag winst in de Ronde in rook opgaan

10:00
📷 Gewaagd: opvallende nieuwe uitrusting van topploeg lekt uit

📷 Gewaagd: opvallende nieuwe uitrusting van topploeg lekt uit

12:30
Nieuwe sponsor voert druk meteen op bij Mathieu van der Poel

Nieuwe sponsor voert druk meteen op bij Mathieu van der Poel

12:00
José De Cauwer onthult ambitieuze toekomstplannen als commentator

José De Cauwer onthult ambitieuze toekomstplannen als commentator

11:00
"Zwaar kruis om te dragen": Evenepoel krijgt waarschuwing voor groot gevaar

"Zwaar kruis om te dragen": Evenepoel krijgt waarschuwing voor groot gevaar

09:00
Verrassende transfer? Vingegaard klaar en duidelijk over zijn toekomst

Verrassende transfer? Vingegaard klaar en duidelijk over zijn toekomst

08:30
"Het dieptepunt": Lotte Kopecky onthult haar slechtste moment van het jaar

"Het dieptepunt": Lotte Kopecky onthult haar slechtste moment van het jaar

08:00
Pogacar wint weinig verrassend Vélo d'Or, Evenepoel zelfs niet in de top drie

Pogacar wint weinig verrassend Vélo d'Or, Evenepoel zelfs niet in de top drie

07:30
Dirk De Wolf zet Remco Evenepoel op scherp over Tadej Pogacar

Dirk De Wolf zet Remco Evenepoel op scherp over Tadej Pogacar

07:00
Vanthourenhout houdt zich niet in over terugkeer Van der Poel en Van Aert

Vanthourenhout houdt zich niet in over terugkeer Van der Poel en Van Aert

20:30
Doodeerlijke Wout van Aert: "Ik heb er niet echt van genoten"

Doodeerlijke Wout van Aert: "Ik heb er niet echt van genoten"

05/12
Thijssen maakt overstap naar Alpecin-Premier Tech: Roodhooft onthult zijn rol

Thijssen maakt overstap naar Alpecin-Premier Tech: Roodhooft onthult zijn rol

21:30
Nys niet aan de start: bondscoach verklapt zijn Belgische favoriet voor zondag

Nys niet aan de start: bondscoach verklapt zijn Belgische favoriet voor zondag

20:00
Na mindere resultaten: Michael Vanthourenhout komt met verklaring

Na mindere resultaten: Michael Vanthourenhout komt met verklaring

05/12
Omloop-winnares Lotte Claes (32) vindt toch nog nieuwe ploeg voor 2026

Omloop-winnares Lotte Claes (32) vindt toch nog nieuwe ploeg voor 2026

05/12
Fiets waarmee Tadej Pogacar de Tour won geveild voor waanzinnig bedrag

Fiets waarmee Tadej Pogacar de Tour won geveild voor waanzinnig bedrag

05/12
Vingegaard is helder over kritische uitspraken van vrouw Trine over Van Aert

Vingegaard is helder over kritische uitspraken van vrouw Trine over Van Aert

05/12
Met kleine voorsprong: Kopecky is Flandrienne, maar zit met dubbel gevoel

Met kleine voorsprong: Kopecky is Flandrienne, maar zit met dubbel gevoel

05/12
"Hij heeft het gehad": Roodhooft pakt uit met stevig nieuws over Van der Poel

"Hij heeft het gehad": Roodhooft pakt uit met stevig nieuws over Van der Poel

05/12
De vraag van één miljoen over Thibau Nys: deze crosslegende zegt ja!

De vraag van één miljoen over Thibau Nys: deze crosslegende zegt ja!

05/12
Alpecin-Premier Tech kondigt acht nieuwe renners, waaronder drie Belgen, aan voor 2026

Alpecin-Premier Tech kondigt acht nieuwe renners, waaronder drie Belgen, aan voor 2026

05/12
OFFICIEEL: Broers Roodhooft halen nieuwe hoofdsponsor binnen en kondigen ook nieuwe renner aan

OFFICIEEL: Broers Roodhooft halen nieuwe hoofdsponsor binnen en kondigen ook nieuwe renner aan

05/12
Analist spreekt klare taal over Evenepoel: "Pas als Roglic stopt"

Analist spreekt klare taal over Evenepoel: "Pas als Roglic stopt"

05/12
"Voor haar doe ik mijn hoed af": Bart Wellens kijkt zijn ogen uit

"Voor haar doe ik mijn hoed af": Bart Wellens kijkt zijn ogen uit

05/12
"Heb ik nooit gezegd": Wout van Aert helpt fabeltje de wereld uit

"Heb ik nooit gezegd": Wout van Aert helpt fabeltje de wereld uit

04/12
Strijd tegen Van Aert en Van der Poel: ploegleider van Thibau Nys zegt wat mogelijk is

Strijd tegen Van Aert en Van der Poel: ploegleider van Thibau Nys zegt wat mogelijk is

05/12
3 fietsroutes in Vlaanderen die verrassend mooi zijn in de winter

3 fietsroutes in Vlaanderen die verrassend mooi zijn in de winter

05/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Christoph Roodhooft Tadej Pogacar Thibau Nys Remco Evenepoel Lotte Kopecky Jonas Vingegaard Rasmussen Oliver Naesen Gerben Thijssen Michael Vanthourenhout Grischa Niermann Tim Merlier Frank Vandenbroucke Dirk De Wolf Jose De Cauwer Tom Boonen Tibor Del Grosso Zdenek Stybar Adrie Van Der Poel

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved