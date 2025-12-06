Wout van Aert is eerlijk: "Vind ik geen plezier in"

Dit voorjaar had Wout van Aert enkele keren problemen met positionering. Dat was vooral mentaal probleem, maar Van Aert vindt dat niet negatief.

In 2024 viel Wout van Aert twee keer zwaar. In Dwars door Vlaanderen smakte hij aan hoge snelheid tegen de grond en brak meerdere ribben, zijn sleutelbeen en borstbeen. Hij moest daarna een kruis maken over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Ook in de Vuelta ging Van Aert vorig jaar zwaar tegen de grond, waarbij hij een diepe wonde aan zijn knie opliep. Van Aert moest zo revalideren in de winter en kon een minder goede basis leggen voor het net afgelopen seizoen.

Van Aert over probleem met positionering

Die twee valpartijen speelden Van Aert niet alleen fysiek parten, maar ook mentaal. Onder meer bij het positioneren tijdens het voorjaar. "Misschien probeerde ik het te veel te forceren, omdat ik tijdens de winter al voelde dat het een issue was", zegt Van Aert bij Café Koers.

Maar Van Aert denkt ook dat hij er zelf een te groot ding van heeft gemaakt, want hij merkte dat hij wel in positie zat als hij er eens niet aan dacht. Hij vond het beter om dingen vanzelf te laten gebeuren dan ze te forceren.

Geen plezier voor Van Aert in onnodige risico's

Al was de belangrijkste stap voor Van Aert wellicht het erkennen dat hij niet meer de grootste risico's neemt en soms sneller remt. "Zonder daar iets negatiefs aan te koppelen. Ik vind er geen plezier meer in om onnodige risico's te nemen, maar dat is niet erg."