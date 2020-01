Thibau Nys maakt het af voor eigen volk in Grote Prijs van zijn vader

De eerste dag van het jaar is geen snipperdag voor de veldrijders. In Baal wordt er op 1 januari gekoerst in de Grote Prijs Sven Nys in het klassement van de DVV Trofee.

Voor één crosser is deze wedstrijd natuurlijk net dat tikkeltje extra speciaal: Thibau Nys. Vorig jaar won hij de Grote Prijs Sven Nys al en in 2020 deed hij dat kunststukje nog eens over. Hij kwam alleen over de finish. De zoon van de Kannibaal van Baal liet in Baal zijn ploegmaat Ward Huybs achter zich. Lucas Janssen legde beslag op de derde plaats. Hij doet het! @thibau_nys4 zet het jaar in met een 15de zege voor eigen volk én familie! #dvvtrofee #baal pic.twitter.com/FtDxCf5eFf — DVV Trofee (@DVVtrofee) January 1, 2020