🎥 Bekijk de filmpjes van onze interviews met Eli Iserbyt, Sanne Cant en Ceylin del Carmen Alvarado in Brussel!

De Brussels Universities Cyclocross was ook dit jaar opnieuw een hele belevenis. Met Eli Iserbyt die achter Van der Poel ook weer zijn goede vorm toonde. En bij de vrouwen won Alvarado op de plek waar het voor haar allemaal begon en sleepte Sanne Cant een fraaie podiumplaats in de wacht.

Eli Iserbyt leverde een prestatie waarmee hij als favoriet naar het BK in Antwerpen kan. Lees HIER alvast enkele quotes van hem na de cross in Brussel. Dat de conditie goed is, bleek ook uit het feit dat het feit dat hij graag nog wel een rondje verder had gekund. Bekijk hieronder het volledige interview.

Lees HIER ook kort wat de essentie was van de reacties van Sanne Cant en Ceylin del Carmen Alvarado na de vrouwencross. Cant vond overigens dat ze wel controle had over de derde plek. Alvarado realiseerde vorig jaar haar grote doorbraak in Brussel, maar liet zich daardoor niet te veel afleiden. Bekijk hieronder de volledige interviews met beide dames.