Victor Campenaerts krijgt grote naam als nieuwe grote baas bij NTT

Van een comeback gesproken. Ex-wielrenner en -ploegleider Bjarne Riis keert naar alle waarschijnlijkheid terug naar de koers. Volgens verscheidene Deense media zal hij de nieuwe grote baas worden bij NTT Pro Cycling.

De Deen Bjarne Riis (55) zou volgens enkele Deense media terugkeren naar het topwielrennen. De ex-coureur is medeaandeelhouder van Virtu Cycling, dat zich zou inkopen in NTT Pro Cycling. Riis zal dan de nieuwe grote baas worden van de wielerformatie.

De ex-Tourwinnaar gaf enkele jaren geleden toe dat hij doping had gebruikt. Daardoor hield hij zich een tijdlang afzijdig van het peloton. In 2016 startte hij met Virtu Cycling helemaal opnieuw. Vorig jaar al was er sprake van een deal met Dimension Data (nu NTT), maar dat ging niet door.

De media melden dat woensdag de deal officieel wordt voorgesteld in Kopenhagen. Naast mede-eigenaar zal Riis ook de functie van sportief manager op zich nemen. Zo wordt hij de sportieve leider van Victor Campenaerts, die sinds dit jaar voor de wielerploeg rijdt.