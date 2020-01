Victor Campenaerts krijgt bij nieuwe werkgever een voormalig wereldkampioen aan zijn zijde als tijdritcoach

Na enkele jaren bij Lotto-Soudal heeft Victor Campenaerts afgelopen zomer besloten dat het tijd is voor een nieuw avontuur. De tijdrijder gaat komend seizoen aan de slag bij Team NTT en krijgt zowaar een tijdritcoach aan zijn zijde.

De coach die Victor Campenaerts bij Team NTT is niet de eerste de beste want het gaat om de Australiër Michael Rogers. Rogers was tussen 2000 en 2016 zelf actief als prof en werd in 2003, 2004 en 2005 wereldkampioen tijdrijden. Verder won hij ook etappes in de Giro en in de Tour.

De nieuwe teambaas Bjarne Riis kwam met wat extra uitleg: "Rogers krijgt de taak om het tijdritmateriaal te verbeteren en hij zal ook de leiding krijgen over verschillende testen", vertelde Riis bij Ekstra Bladet. "We moeten ons als ploeg verbeteren en specialiseren en Michael zal zeker een steentje kunnen bijdragen." Riis en Rogers werkten eerder al samen bij Tinkoff, Rogers was toen zelf nog actief als renner.