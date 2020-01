Peter Sagan viert jubileum in de koers

Af en toe loont het eens de moeite om achterom te kijken. Zeker op 19 januari 2020. Het is immers exact tien jaar geleden dat Peter Sagan zijn debuut maakte als profwielrenner, op 19 januari 2010. Al een decennium lang is het dus genieten van dit fenomeen.

De vele verwezenlijkingen van Sagan zijn inmiddels wel bekend. Debuteren deed hij destijds in de Tour Down Under. Amper een paar maanden later volgde al zijn doorbraak toen hij als 20-jarige twee ritten in Parijs-Nice won. Het begin van een succesvolle carrière.

Sindsdien is hij zes keer kampioen van Slovenië geworden, één keer Europees kampioen en drie jaar achter mekaar wereldkampioen. In de Tour zit hij aan twaalf ritzeges, in de Vuelta aan vier stuks. Bovendien is hij recordhouder in het puntenklassement van de Tour met zeven groene truien.

DUBBEL FEEST

Daarnaast zijn er natuurlijk de overwinningen in klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De GP Québec heeft hij al tweemaal op zijn naam geschreven, Gent-Wevelgem won hij al drie keer. Hopelijk kunnen we nog lang van zijn kunsten genieten. Het is alvast dubbel feest voor Sagan, want op 26 januari viert hij zijn dertigste verjaardag.