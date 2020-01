Parcours vormt grootste uitdaging voor Van der Poel: "Continu bij de les blijven"

Wout van Aert deed wel erg zijn best om toch voor een klein beetje spanning te zorgen, maar niemand minder dan Mathieu van der Poel was de keizer van de Kasteelcross. Hij moest zich meer zorgen maken over het parcours dan over de tegenstand.

Soms is zelfs Van der Poel niet helemaal zeker van zijn stuk, maar deze keer was dat wel zo. "Ik voelde me van in het begin redelijk goed", klonk het bij Playsports. "Het was wel een beetje zoeken naar de juiste lijnen tussen al de wielen. Eens ik mijn eigen lijnen kon rijden, was ik tevreden van mijn cross." De omloop in Zonnebeke bood zeker een uitdaging. "Er waren diepe sporen. Ik moest continu bij de les blijven. Op de schuine kanten heb ik enkele keren gesukkeld, maar ook een paar keer perfect gereden." Van der Poel gaat uiteraard voor een 2 op 2 dit weekend met ook nog Hoogerheide op het programma. "Een echte thuisrace. Ik heb er al zin in."