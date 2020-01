🎥 Strijdtoneel in volle opbouw: UCI toont beelden van WK-parcours in Zwitserse Dübendorf

Enkele dagen geleden konden we u het virtuele WK-parcours tonen waar de cyclocrossers komend weekend met elkaar de strijd aangaan. Het échte parcours is echter nog in volle opbouw.

Komend weekend verzamelt de veldritwereld zich in het Zwitserse Dübendorf voor de wereldkampioenschappen. Op (digitaal) papier ziet het parcours er ZO uit, maar de cross wordt natuurlijk in het veld zelf gereden. Om de fans al klaar te stomen voor de nakende strijd om de regenboogtrui toonde de UCI alvast enkele beelden van het parcours in opbouw. Die beelden willen we u uiteraard niet onthouden! Dit bericht bekijken op Instagram Work in progress💪🏼⚒ #cxlove#dubendorf2020 #ucicyclocross #cyclocrossrace #work Een bericht gedeeld door UCI Cyclo-cross World Champs (@uci_cyclocross_wc_2020) op 27 Jan 2020 om 6:39 (PST)