🎥 Dolgelukkige Alvarado heeft waar ze zo naar uitkeek: "Een onbeschrijfelijk gevoel"

Tranen met tuiten huilen van geluk deed Ceylin del Carmen Alvarado nadat ze Annemarie Worst klopte en als eerste over de streep reed in het WK bij de vrouwen. Alvarado was zo gebrand op een wereldtitel dat ze lang overwoog om mee te doen bij de beloften. Het werd er één bij de profs.

"Hoe ik me voel? Erg vermoeid", lachte Alvarado na haar overwinning in Dübendorf. Het was inderdaad wel een zege die krachten gekost had. "Mijn landgenotes zullen ontgoocheld zijn", refereert ze naar het voltallig Nederlandse podium. "Dit was een nipt gevecht."

En hoe is het nu om die grote droom als veldrijdster waar te maken? "Dit is een onbeschrijfelijk gevoel. Ik ben wereldkampioene!"