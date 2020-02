Cant moet regenboogtrui na drie jaar afgeven, Alvarado bekroont geweldig seizoen met wereldtitel

In 2017, 2018 én 2019 was Sanne Cant telkens de beste op het WK veldrijden bij de vrouwen. Gezien het verloop van het seizoen mocht dat deze keer eigenlijk niet verwacht worden en het gebeurde ook niet. De Nederlandse armada heerste, Alvarado werd wereldkampioene.

Uiteraard had Cant wel gehoopt op die vierde opeenvolgende titel, maar ze was al snel een illusie armer. Bij de start bleef ze steken rond de tiende positie en gauw opschuiven zat er niet in. Na tien minuten cross waren de betere Nederlandse dames - Alvarado, Brand, Kastelijn en Worst - al vijftien seconden weggereden.

De achterstand van Cant liep al snel op boven de halve minuut en dan al mocht de titelverdedigster enig eremetaal op haar buik schrijven. Van Loy behoorde wel tot het groepje achtervolgers en reed in het gezelschap van Compton en Richards.

PRIKJE ALVARADO

Voorin deelde Alvarado een eerste prikje uit en dat was er al te veel aan voor Kastelijn. Worst en met wat meer moeite Brand gingen wel weer naar het wiel van de vrouw die dan toch besloot om het WK niet bij de beloften te rijden.

Materiaalpech speelde ook een rol in dit WK: de zadel van Brand brak af en die verdween zo uit de kop van de koers. De twee vooraan keken echter naar mekaar, waardoor Brand alsnog kon terugkeren. Ze moest nadien het meest op de tanden bijten om bij te benen, maar deed het wel.

SPRINT OM DE WERELDTITEL

Op een heuveltje naderden Alvarado en Brand. Het sein voor Worst om nog eens door te trekken. Eerst Alvarado en later Brand dichtten wel weer het kloofje, maar die laatste bleef aan de rekker hangen en moest het stellen met brand. Alvarado werd de Nederlandse die het meest mocht vieren, want zij ging in de sprint nog op en over Worst.